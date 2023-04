Benitez: “Inter o Milan in finale? Cinquanta e cinquanta. Entrambi hanno fatto bene”

Ospite di DAZN, Rafael Benitez - ex allenatore dell'Inter, ai tempi di Morattipresidente, ha parlato del derby di Champions tra Inter e Milan in semifinale. «Chi è favorita per la finale tra le due milanesi? Credo sia una partita da cinquanta e cinquanta, la mentalità e la carica, la rivalità ci porta a dire che non c'è una favorita. È difficile dire quale delle due potrebbe passare la semifinale perché in questo torneo entrambi hanno fatto benissimo».