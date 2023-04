Napoli, Spalletti: “C’è ancora da aspettare per stappare bottiglie e cuore. Da piccolo…”

Sì. Viene fatto perché poi non ho viaggiato posto finestrino prima classe, ma sempre andato in giro in autostop. Il fatto di trovarsi ora ad un passo dallo scudetto è chiaro che ti ripaga di tutto. Quando si parte da una posizione normale poi arrivi al massimo c'è un po' di soddisfazione. Sono stato preso per il culo perché mi portavo le scarpe da calcio in panchina. Ma quello che ho passato per potermele permettere me lo ricordo bene. Ho sofferto tanto per avere le scarpe da calcio da piccolo, non avevo i soldi per poterle comprare. Me lo ricordo bene. Fai una strada molto più difficile di chi parte da livelli differenti. Magari durante la carriera da calciatore si sono guadagnati stima e quanto altro ed è giusto così.