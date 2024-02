"L’Inter per poco non ha vinto la Champions, era chiaro che questo campionato potesse vincerlo tranquillamente", commenta Bergessio

"L’Inter per poco non ha vinto la Champions, era chiaro che questo campionato potesse vincerlo tranquillamente. Ancora manca tanto, ma rimane la favorita. Assieme alla Juventus, stanno sempre lassù. Secondo me è un calcio bellissimo, per nessuna squadra è facile vincere. Ma come forza penso che l’Inter sia uno scalino più avanti rispetto alle altre”.