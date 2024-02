Ma precisa che questa regola, valida per tutti i membri del comitato esecutivo, non tiene conto dei mandati "iniziati prima del primo luglio 2017". Ciò consentirà a Ceferin, riconfermato al suo incarico nel 2023 per un altro quadriennio - che avrebbe dovuto essere l'ultimo - di tentare di succedere a se stesso nel 2027 e rimanere così in carica fino al 2031.