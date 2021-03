Bergomi: “L’Inter oggi vale un quarto di Champions. Eriksen mi piace in fase difensiva”

L'ex difensore dell'Inter è intervenuto a Sky Sport per parlare dell'Inter di Conte e del gioco espresso dai nerazzurri

Andrea Della Sala

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi è intervenuto al Pomeriggio di Sky Sport per parlare dell'Inter di Conte, della fase difensiva e anche del ruolo di Eriksen nella squadra nerazzurra:

"Barella è un giocatore europeo, è cresciuto moltissimo sotto Conte. Era molto impulsivo, ora è migliorato tanto. Tutti ci dovremo riabituare ai tifosi, i giocatori dovranno abituarsi alla pressione. Eriksen mi sembra freddo e tranquillo ci metterà poco a riprendere confidenza coi tifosi. L'Inter lo scorso anno è arrivata seconda in campionato e in finale di Europa League col 3-5-2. Dopo lo sfogo estivo Conte prova un calcio diverso, col trequartista e con il recupero palla alto. I nerazzurri difendevano alti, ma il terzetto dietro non ha nella velocità il proprio forte. Dalla gara col Sassuolo ha iniziato a difendere basso e loro qui sono fortissimi. Con la solidità difensiva riesci ad attaccare meglio e l'Inter lo sa fare bene".

Inter e Juve sono mancate in Europa

"Europa? Le squadre di vertice italiane, Inter e Juve, sono mancate in Europa. L'Inter di oggi vale il quarto di finale in Champions, quella di allora con Vidal che fa errori, Barella che fa quel fallo da calcio di rigore... L'Inter faceva degli errori. Ora questi errori non li fa più. Le nostre squadre di vertice hanno qualcosa in meno alle altre squadre di vertice in Europa. La fisicità di Perisic è importante, lo valuto meglio di Young".

Eriksen, arriveranno anche gol e assist

Eriksen mi piace per come interpreta il ruolo nella fase difensiva. Spesso lo vedi in area ad aiutare i compagni. Poi la giocata di prima, il passaggio smarcante sono importanti, troverà anche l'assist e il gol che gli mancano. Ora l'Inter è molto solida, Conte è il valore aggiunto. Non è facile andare a prendere l'Inter, sa costruire da dietro. Handanovic è cresciuto tanto nel gioco coi piedi. Se deve affrontare squadra che si difende fa più fatica, ma ora le sta vincendo queste partite. Davanti ha una coppia gol tra le più importanti d'Europa. Costruzione dal basso? Inter, Juve e Napoli lo fanno. Cercano di avere il dominio del gioco. Milan e Atalanta meno perché hanno altre caratteristiche".