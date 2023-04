Bergomi: “All’Inter troppe questioni aperte. Lukaku? C’è energia negativa. Col Benfica…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del momento di forma dell'Inter, a partire dal rendimento di Romelu Lukaku: "E' lo stato d'animo del giocatore che è cambiato. Se torno all'anno di Conte, Romelu stava bene fisicamente prima di tutto. Un ragazzo di quasi 100 kg deve essere allenato, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno nel verso giusto. E così è stato anche l'anno scorso al Chelsea, c'è un po' di energia negativa e allora sbaglia dei gol che normalmente fa".

"All'Inter ci sono questioni aperte: la questione Skriniar da inizio anno, la questione Brozovic, la questione Dumfries. Troppe cose che messe insieme non ti fanno compattare ed unire, l'Inter è stata sfortunata contro la Salernitana ma nel mood giusto avrebbe vinto. L'Inter è partita male in campionato, ha fatto una buona rincorsa. Leggo sui giornali che De Vrij non è contento, che Acerbi non sa cosa fare l'anno prossimo. Sono argomenti da tenere sotto traccia, ci sono due mesi in cui bisogna raggiungere gli obiettivi, c'è un filo sottile tra raggiungere e chiudere bene la stagione e non farlo"