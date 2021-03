Bergomi e il primo impatto con Matthaus: “Eravamo in hotel. Lui e Brehme…”

Beppe Bergomi ha raccontato, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il primo impatto che ha avuto di Matthaus

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , Beppe Bergomi ha raccontato un aneddoto in merito al primo impatto con Lothar Matthaus , che oggi festeggia 60 anni:

«Eravamo in ritiro a Varese, hotel datato, senza frigo bar. Quando arrivavano gli stranieri io facevo il giro nelle loro camere di sera per salutarli. Lothar e Brehme erano a letto, stavano studiando italiano: coltello, cucchiaio, termini base. Mi dicono: “Bevi birra?”. E io, stupito: “Come bevi birra?”. Vado in bagno, avevano riempito il lavandino di ghiaccio e birre. Ne abbiamo bevuta una, da buon inizio».