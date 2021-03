Matthäus: “Prima dell’Inter potevo andare alla Juve. Nel ’91 volevo il Real, ma…”

Nel corso di un'intervista a Kicker, Lothar Matthäus ha svelato alcuni retroscena risalenti all'esperienza all'Inter

Un'interessante intervista, anche a tinte nerazzurre. Lothar Matthäus, ex campione dell'Inter (dal 1988 al 1992 a Milano con 153 presenze e 53 gol), ai taccuini di Kicker, parlando delle indiscrezioni su un suo possibile ruolo da ct della Germania come successore di Lowe, ha raccontato alcuni retroscena sul suo arrivo in Italia e non solo. Ecco le sue parole:

"Gli inizi della mia carriera? C'erano offerte ogni anno, avrei potuto passare alla Juventus quando avevo 20 anni e guadagnare 20 volte di più. I soldi non sono mai stati decisivi in ​​nessun cambiamento della mia vita. Altrimenti non mi sarebbe stato permesso di andare al Monaco nel 1984. All'epoca non ero ancora maturo per il trasferimento in Serie A".