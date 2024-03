Dopo la sconfitta di Madrid in Champions League, l'Inter pareggia a San Siro in campionato contro il Napoli. Ecco l'analisi di Beppe Bergomi

"L'Inter vista nel primo tempo è quella che è sempre bella da vedere. Ultimamente, nei minuti finali, vuole andare un po' in gestione e le cose non girano bene. Per come ha giocato il Napoli, il pareggio ci sta. Mi sembra una squadra un po' in riserva, manca qualcosa anche dai cambi".