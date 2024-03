Per la gara contro gli uomini di Calzona sono arrivati, come sempre, tanti tifosi al Meazza anche per vedere la reazione della squadra dopo l'eliminazione dalla CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 22:05)

I tifosi nerazzurri non fanno mai mancare il loro sostegno all'Inter. Neanche in questo momento in cui l'eliminazione dalla Champions League è stata motivo di delusione. I sostenitori interisti hanno fatto cerchio attorno alla squadra, impegnata sulla strada verso il ventesimo scudetto e hanno accolto alla grandissima a San Siro il pullman della squadra prima dell'ingresso allo stadio e prima della sfida col Napoli.