Berni: “Inzaghi? Cali ci stanno, che percorso in CL. E non dimentichiamo…”

Tommaso Berni non ha dubbi sul lavoro di Inzaghi: "Sta facendo un grandissimo periodo all'Inter con grandi risultati, il campo lo dimostra"

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato a TMW del lavoro svolto da Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni sull’allenatore nerazzurro: “Più che una rivincita io dico sempre che ci vuole tempo per assimilare gli schemi di un tecnico. Le annate a volte sono strane, dipendono dagli infortuni e dalle circostanze. Non dimentico che i giocatori hanno sulle gambe stagioni pesanti, penso all'anno del Covid dove si è recuperato davvero poco.