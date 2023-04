Inter, Inzaghi spiazza tutti? “Possibile scenario alla Mourinho. La posizione di Zhang”

E se, alla fine, fosse Simone Inzaghi a lasciare l'Inter e non il contrario? Lo scenario è raccontato oggi in edicola da Tuttosport

E se, alla fine, fosse Simone Inzaghi a lasciare l'Inter e non il contrario? Lo scenario è raccontato oggi in edicola da Tuttosport. L'allenatore nerazzurro, complici dei contrasti con parte della dirigenza, starebbe pensando di andar via da Milano in ogni caso, anche in caso di vittoria della Champions League. Un addio 'alla Mourinho'. Scrive il quotidiano:

"Perché sé è vero che senza quarto posto - e vittoria in Europa -, ma forse anche con il piazzamento Champions acciuffato in volata, il destino di Inzaghi sarebbe scritto, con la società decisa a cambiare; il domani potrebbe vedere separati Inter e tecnico, anche se l’ex allenatore della Lazio dovesse vincere la Champions".

"Il club - in primis il presidente Steven Zhang, che è legato a Inzaghi e che, probabilmente, già ora non comprenderebbe fino in fondo i motivi di un esonero di un allenatore capace di riportare l’Inter nella “top 4” europea dopo tredici anni - non potrebbe ovviamente sollevare il tecnico dal suo incarico con il titolo di campione d’Europa in tasca. Ma, proprio come fece Mourinho, potrebbe essere Inzaghi a dire addio, stufo del “trattamento” ricevuto negli ultimi dodici mesi".