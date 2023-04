UFFICIALE – Inter-Juve, la Corte d’Appello Figc respinge il ricorso per Lukaku

E' stato respinto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Romelu Lukaku in vista della gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il centravanti nerazzurro era stato espulso per doppia ammonizione dopo la sua esultanza, ritenuta erroneamente polemica dal direttore di gara, oltretutto in seguito a beceri insulti razzisti, nel gol realizzato nel finale di partita.

Si legge infatti nel dispositivo: "Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente dispositivo: respinge il reclamo in epigrafe".