GdS – Da Berti a Ronaldo: le 3 Coppe UEFA degli anni ’90. Ora l’Inter punta al poker

L’Inter va a caccia del poker. I nerazzurri finora hanno vinto 3 volte la Coppa UEFA e tutte nell’ultimo decennio del 1900. La prima arriva nel 1991 eliminando in sequenza Rapid Vienna, Aston Villa, Partizan Belgrado, Atalanta e Sporting prima di battere 2-0 la Roma nella finale d’andata, quel che basta per portare a casa il trofeo nonostante il KO per 1-0 al ritorno a Roma. Nel 1994 l’Inter concede il bis con Marini in panchina battendo il Salisburgo in finale con due vittorie, entrambe per 1-0, e solleva la seconda coppa.

LA COPPA DI RONALDO – Nel ’97 Moratti spara il botto e compra Ronaldo dal Barcellona: la squadra di Simoni tiene il passo della Juve fino allo scontro diretto nel quale divenne protagonista l’arbitro Ceccarini. In Coppa UEFA, però, la cavalcata nerazzurra è trionfale: “eliminati Neuchatel Xamax, Lione, Strasburgo, Schalke 04 e Spartak Mosca in semifinale. Pur delusi per l’esito del campionato, che tanti veleni ha provocato, i nerazzurri si presentano all’ultimo atto della manifestazione a Parigi (prima volta di una finale in gara unica) contro la Lazio. Non c’è partita: 3-0 per l’Inter, reti di Zamorano, Zanetti e Ronaldo. E adesso che la festa continui…”, commenta la Rosea.