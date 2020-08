Lukaku da 30 e lode, per l’Inter è imprescindibile. GdS: “Numeri impressionanti perché…”

“La lode l’avrebbe meritata lo stesso, anche senza la rete realizzata, per tutto il lavoro svolto con la solita determinazione in aiuto alla squadra. Ma già che c’era, Romelu Lukaku ha deciso di fare subito cifra tonda e di fissare il terzo record personale di una stagione fin qui entusiasmante”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Romelu Lukaku, autore, contro il Getafe, del gol numero 30 nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter. Un gol di rara potenza, controllo del proprio corpo e astuzia, con una conclusione precisa che colpisce il palo e termina in rete. Un gol che ha permesso all’Inter di approdare ai quarti di Europa League, traguardo mai raggiunto da Rom in carriera, dato che si è fermato ai quarti di Champions l’anno scorso ma prima fu eliminato due volte agli ottavi in Europa League.

OBIETTIVO ETO’O – Lukaku è giunto a 30 gol in stagione e ora il bersaglio grosso diventa quel Samuel Eto’o capace di arrivare fino a 37. “Difficile fare meglio ma già avvicinarsi è un segno di prestigio notevole. La rete al Getafe, intanto, è stata la quinta consecutiva in Europa tra Champions ed Europa League, competizione in cui Romelu ha segnato nelle ultime otto presenze”, il commento della Gazzetta che poi chiosa così: “Con un Lukaku così nulla è impossibile: 30 gol, 5 assist e la partecipazione al 33 per cento dei gol stagionali dell’Inter (35 su 104). In una parola: imprescindibile”.