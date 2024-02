Barella con l'Atletico ha spiegato la differenza tra i grandi giocatori e i campioni, lui secondo me è nella categoria campioni. Sono quelli che quando la partita diventa più difficile, più spinosa, tirano fuori la grande prestazione. Questo DNA ce l'ha il suo amico ed ex compagno Brozovic che se c'è la finale di Champions ha gli stessi battiti della partita del giovedì. Partita da 9 in pagella. Ha retto il centrocampo da solo, soprattutto nel primo tempo. Ha fatto tutto, fase offensiva, fase difensiva, raddoppi, pressing sulle seconde palle. Ha tenuto su dal punto di vista caratteriale tutta la squadra. Se qualcuno ancora aveva dei dubbi su questo giocatore, dopo questa partita li può mettere da parte.