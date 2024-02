In casa Inter si lavora in vista della trasferta contro il Lecce . I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno immediatamente archiviato la gioia per la vittoria contro l' Atletico Madrid per preparare la prossima sfida. Mai come in questa stagione il detto "partita per partita" è stato messo in pratica dagli uomini di Inzaghi . Un passo alla volta. Perché il rischio di perdere la concentrazione sul presente è sempre in agguato. Ma il bagaglio di errori del passato aiuta a leggere meglio ciò che si può fare ora. E i nerazzurri lo stanno dimostrando nella pratica.

Gli ultimi aggiornamenti su Acerbi e Thuram

Come raccolto da FCINTER1908, Francesco Acerbi è lontano da una convocazione per la partita contro il Lecce. Il difensore nerazzurro prosegue nel lavoro personalizzato ma non ha ancora svolto una seduta in gruppo. L'Inter si muoverà con cautela, non vuole rischiare nulla. Quando ritornerà in gruppo le tempistiche per il suo rientro saranno senz'altro più chiare. Per quanto riguarda Marcus Thuramconfermata una quindicina di giorni di stop. Intanto il giocatore francese si è sottoposto a terapie. Anche per lui non verranno corsi rischi e si valuterà strada facendo.