Biasin: “Organico Juve non all’altezza dell’Inter? Concetto sbagliato, c’è lavoro del tecnico”

"Pareggio che soddisfa entrambi, non chi ha visto la partita perché è stata brutta. Bisogna anche mettersi nei panni degli allenatori, meglio non perdere. La partita mi ha molto deluso. Il secondo tempo hanno scelto di non giocare. All'Inter mancavano Pavard, Bastoni, Sanchez... Finalmente ho sentito dire Rabiot che vuole vincere lo scudetto. Inter più forte? Ma perché? Forse non ieri, ma nelle precedenti partite hai visto una squadra che gioca a calcio, evidentemente la proposta di calcio è differente. Far passare il concetto che la Juve è una squadra non all'altezza dell'Inter è sbagliato. Juve allenata bene, ma Allegri non sta allenando i pulcini o gli allievi, ma professionisti strapagati e devono riuscire a combattere con la super Inter. Dimarco meglio di Cambiaso ok, ma magari due anni fa non avremmo detto la stessa cosa. C'è anche il lavoro di un tecnico che fa crescere un giocatore.