Nuovo stadio, Biasin: “Stallo alla milanese: le parole di Sala e il punto è che…”

“Dallo ‘stallo alla messicana’ allo ‘stallo alla milanese’”. È il titolo del commento di Fabrizio Biasin sulla questione stadio di Inter e Milan. “Beppe Sala, sindaco di Milano, dice così: “Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente penso sia un errore clamoroso non farlo a Milano”. E ancora: “Uno stadio fuori Milano mi pare ingestibile, perché io non so quanti vigili ha Rozzano. Come fa a schierare 100 vigili quando c’è la partita? È illusorio, si stanno raccontando un sacco di frottole. Una che sento dire è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare”.