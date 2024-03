"Se io fossi nei panni di Acerbi e venissi accusato di razzismo sul campo impazzirei. Siccome lui non ha avuto una reazione forte mi viene da pensare che qualcosa sia successo. Inoltre non penso che Juan Jesus si metta a inventare un qualcosa da scrivere su Instagram. Un conto comunque è ciò che ha deciso la Giustizia, un conto è quello che ti porterai in giro negli stadi nei prossimi mesi. Secondo me, ad ogni modo, la questione non finisce qui. Se sono contento di vedere Acerbi già da domani in campo con la maglia dell’Inter? Questa è una questione che va oltre. A me la cosa che fa sorridere è che portiamo un fatto di campo come se fosse l’unico episodio di razzismo accaduto in Italia. Nelle nostre vite tutti i giorni succedono cose come questa, o anche più gravi, e ce ne freghiamo. Dovremmo essere più bravi a diventare seri recensori del nostro quotidiano, altrimenti trasformiamo tutte queste cose in faccende di calcio e ci rendiamo solo ridicoli".