È freschissima la notizia della non colpevolezza di Francesco Acerbi nella delicata vicenda nata dall'accusa di Juan Jesus. Il giocatore del Napoli aveva denunciato un'offesa tremenda da parte del difensore nerazzurro, che aveva negato l'intento razzista. Una vicenda che si è presa per giorni i riflettori mediatici e che si è risolta oggi con un nulla di fatto. Il giudice sportivo ha così concluso la tanto attesa relazione: "Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, per questo motivo decide di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".