Biasin: “Inter leprotto con due soli punti sulla Juve. Una cosa mi ha dato fastidio…”

"Con due punti di vantaggio mi sento un leprotto, se fossero 7-8 mi sentirei lepre. Mi ha dato fastidio l'idea che il primato dell'Inter sia in discussione e non si guardi a quanto successo nella prima parte di stagione. C'è una gran Juve che, nonostante i suoi limiti, sta facendo una stagione meravigliosa, ma 48 punti non sono frutto del caso".