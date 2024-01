Zazzaroni: “Inter? No aiuti ma Marotta bravo in certe situazioni”. Biasin: “Frase gravissima”

"Quello che è accaduto a San Siro è allucinante, live l'avete visto tutti. Non è questione di Inter, Juve. Nasca cosa ha guardato? Gomitata volontaria nell'azione del gol, ci vuole un secondo per vederlo. Mi meraviglia che questi non si rendono conto che minano la credibilità della categoria. Talmente evidente, chiaro, lampante l'errore che mettono in discussione tutto. Mi chiedo cosa passi nelle loro teste, altri episodi non erano così oggettivi. Non faccio un processo all'Inter, questo è un fatto oggettivo. Non ho la maglia di Juve, Milan o Inter. Ho la maglia del Bologna e sono contento. Basterebbe dire che è stata commessa una topica clamorosa e fine della trasmissione. Probabilmente (a Biasin) i giornali che leggi sono filojuventini, perché gli juventini stanno dicendo che siete aiutati, scusa, che l'Inter è aiutata. Il mio giornale no, non credo che il palazzo stia aiutando l'Inter, credo che l'Inter abbia un dirigente che dà 10-0 tutti gli altri", commenta Zazzaroni.