Biasin: “Inter, la tragedia non la vedo. Si aspetta sempre l’inciampo di Inzaghi per rompergli…”

"Ha il migliore attacco e la migliore difesa del campionato, è al secondo posto e la squadra al primo posto è stata battuta 5-1, quindi sinceramente la tragedia io non la vedo. Inzaghi non ha sbagliato la formazione, altrimenti non sei 2-0 dopo 13'. Si aspetta sempre l'inciampo di Simone Inzaghi per rompergli le balle, per fortuna in questa stagione è capitata solo 2 volte perché altrimenti è un massacro continuo e io lo sapevo già".