Inter, buone notizie da Arnautovic. “Rientrerà prima del previsto: le ultime”

In ogni caso, però, per le sfide contro Torino (21 ottobre), Salisburgo (24 ottobre) e probabilmente anche Roma (29 ottobre), Inzaghi dovrà fare affidamento ancora una volta a Lautaro e Thuram con Sanchez come unica alternativa. "Scontato che il tecnico nerazzurro incroci le dita, sperando che tutti tornino sani dagli impegni con le rispettive nazionali. Per il resto, dovrà provare a convincere il Niño a bazzicare più spesso l’area di rigore avversaria, evitando di lasciare soli o il Toro o Thuram", chiosa il CorSport.