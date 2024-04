"Se Inzaghi ha innovato il modo di giocare al calcio? Secondo me adesso in Europa ci sono una dozzina di allenatori che hanno cambiato il modo di giocare. Non si sta più dietro ai numeri e al modulo, 3-5-2, 4-3-3 o 4-2-3.1. I calciatori in campo assumono diverse posizioni e tra questi allenatori c’è sicuramente Simone Inzaghi".