Inter, Biasin: “Klopp top, ma ora non cambio Inzaghi con nessuno perché…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'addio di Jurgen Klopp al Liverpool: “Klopp è uno dei migliori allenatori degli ultimi 10 anni ma ora non cambierei Inzaghi con nessuno, perché ho dei dubbi che qualcun altro possa raggiungere lo stesso livello di gioco che ha raggiunto Inzaghi, non so se è possibile fare di più di così. Con la Fiorentina sarà una partita difficile, tra l’altro mancheranno due terzi del centrocampo titolare e senza Calhanoglu le statistiche dicono che l’Inter fa sempre fatica. La partita del Milan ha un coefficiente 3 di difficoltà, mentre l’Inter 4/4 e mezzo. Se l’Inter è a regime non deve temere nessuno, ma sono preoccupato per le assenze a centrocampo. Asllani deve essere in grado di dimostrare di reggere il centrocampo”.