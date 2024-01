UFFICIALE – Liverpool shock, Klopp lascerà il club a fine stagione: “Ecco perché vado via”

A sorpresa il Liverpool ha annunciato che a fine stagione Jürgen Klopp lascerà il club. "Jürgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool a fine stagione, dopo aver informato la proprietà del club della sua volontà di lasciare l'incarico in estate", è il messaggio pubblicato sui social dai Reds. Ai canali ufficiali del club, il tecnico tedesco ha rilasciato una lunga intervista per spiegare la sua scelta."Lascerò il club a fine stagione. Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo – o almeno provare a spiegarlo".