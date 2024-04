Intervistato da TvPlay, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento complicato del Milan a due giorni dal derby contro l'Inter. "Se ci fosse stato Conte al Milan la stagione sarebbe andata alla stessa maniera? Per prima cosa dico che se Conte fosse stato l’allenatore del Milan sicuramente non ci sarebbe stato il mercato che i rossoneri hanno effettivamente fatto".

"Per esempio Conte non avrebbe accettato di avere in attacco solo Giroud come punta centrale. Le colpe di Pioli? Sicuramente la gestione nel doppio match contro la Roma in Europa League è stata disastrosa, ma non darei tutta la responsabilità all’allenatore rossonero. Poi va anche detto che il Milan ha trovato davanti una Roma organizzata, quindi vanno dati anche i meriti ai giallorossi”.