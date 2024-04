Dopo mesi di indiscrezioni, Fcinter1908 è in grado di svelarvi in esclusiva come sarà la maglia home dell'Inter per la prossima stagione

Daniele Mari Direttore 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 10:40)

Dopo mesi di indiscrezioni, Fcinter1908 è in grado di svelarvi in esclusiva come sarà la maglia home dell'Inter per la prossima stagione. Una maglia rivoluzionaria, con ovviamente il nuovo sponsor legato al marchio Betsson.