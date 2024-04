È bene ricordare quel che ha fatto Inzaghi nelle sue prime 150 panchine nerazzurre: 100 vittorie, 25 pareggi, 25 sconfitte. Non male. Non male anche quel che si è visto l’altra sera contro l’Empoli, non tanto per il 19° clean sheet su 30 partite (un giorno intero senza prendere gol!), ma per come ha gestito le piccole tensioni “di campo”: Lautaro e Bastoni che mettono il muso per il cambio e non vengono mandati affanculo, semmai consolati; oppure i subentranti che “ma che minchia di sostituzioni fa Inzaghi?” e quelli confezionano assist (Bastoni) e gol (Sanchez). Troppa grazia. E voi direte: “Beh, quando si vince è tutto più semplice”. Già, va così il mondo.