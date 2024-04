I dirigenti nerazzurri hanno messo al corrente l’agente dell’attaccante del loro gradimento. Ma non è stato ancora affrontato un discorso vero e proprio con il Genoa. Non sono questi i tempi. Ma è pur vero che c’è la necessità di anticipare la concorrenza sul giocatore, specialmente quella dei club di Premier League - Tottenham su tutti -, la cui disponibilità economica è notoriamente più ampia. Ecco perché, una volta conquistato lo scudetto, l’Inter ha in mente di tentare l’affondo con il Genoa e cercare di capire in pratica la fattibilità dell’operazione", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter deve trovare la strada per arrivare a quota 30 milioni. Deve capire se il club rossoblu è disposto ad accettare contropartite, anche parziali, nell’operazione. Si è parlato di Valentin Carboni. La valutazione dell’argentino è elevata, ma l’Inter potrebbe pensare a una cessione con recompra in stile Fabbian. Non è l’unica via percorribile. Certo è che la società di Zhang preferirebbe un affare dilazionato, con modalità simili a quelle che hanno portato la scorsa estate a Milano Frattesi e Carlos Augusto. Solo se dovesse capire che Gudmundsson è obiettivo irraggiungibile, l’Inter prenderebbe in considerazione altre piste. Ma l’islandese piace a tutti, ad Appiano. L’idea è costruire un attacco a cinque stelle: a Sanchez il contratto non sarà rinnovato, Arnautovic è in bilico ma non è neppure facile da piazzare. Dietro la ThuLa mai più il vuoto: si può fare, si deve fare", spiega il quotidiano.