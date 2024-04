Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così di Mauro Icardi dopo le foto postate da Wanda Nara sui social con la felpa della Juventus: “Non è la prima volta che posta cose così sui social, siamo abituati. Icardi in passato è stato corteggiato tantissime volte dalla Juve ma lui ha sempre risposto negativamente. Wanda Nara, invece, ha aperto più volte al trasferimento in bianconero, ma Icardi non ha mai preso in considerazione la destinazione”.