Le parole dell'ex calciatore: "Purtroppo la Juve ha dimostrato di non avere una rosa adatta per tutti gli obiettivi"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Jocelyn Blanchard, ex calciatore, ha parlato così del crollo della Juventus nel mese di febbraio: "Febbraio e marzo sono mesi importanti per definire una stagione: si giocano tutte le gare ad eliminazione diretta in CL e in campionato iniziano ad emergere i primi verdetti. Purtroppo la Juve ha dimostrato di non avere una rosa adatta per tutti gli obiettivi".