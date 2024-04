Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del prossimo mercato della Juve. Per il tecnico serviranno 4 acquisti ai bianconeri per alzare il livello e sfidare l'Inter. "Alla Juventus serviranno quattro colpi di qualità per contendere lo scudetto all’Inter la prossima stagione. I nerazzurri hanno 20 punti in più dei bianconeri in classifica e si sono già mossi in anticipo sulla concorrenza ingaggiando due parametri zero di alto livello come Taremi del Porto e Zielinski del Napoli".