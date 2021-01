Bocca: “Il pareggio dell’Inter porta un carico di veleni. Marotta non perde occasione per…”

“Il pareggio dell’Inter a Udine si porta dietro un solo striminzito punto e un discreto carico di veleni viste le tensioni finali e le espulsioni di Conte e Oriali. Che hanno sfogato contro l’arbitro Maresca il nervosismo per il deludente 0-0, chiedendo ancora più recupero del tempo. Fino a prendersi il cartellino rosso e scatenare il parapiglia post partita. L’Inter ha sempre qualcosa di incompiuto, un rimorso o un rimpianto costante. Lukaku, Lautaro e Hakimi stavolta lasciano immacolata la porta dell’Udinese, possono prendersela in parte anche con le prodezze di Musso, ma comunque è un’Inter che, pur vantando un grandissimo organico, fatica a uscire dal gruppo e a staccarsi dalle altre. Tra l’altro a ogni occasione Marotta e la società ripetono che il momento è particolare, che le ristrettezze sono un fatto preciso con cui dover fare i conti, che di mercato e di rinforzi non se ne parla. Anche se il Milan, diretto concorrente, invece non si è tirato indietro da questo punto di vista”. Con queste parole Fabrizio Bocca ha analizzato il pareggio dell’Inter a Udine, soffermandosi anche sull’accesa discussione tra Conte e l’arbitro Maresca.

(Repubblica)