Vieri: “Per lo scudetto dico Inter. Rabbia dei nerazzurri a Udine? E’ il colmo che Oriali…”

Nonostante il mezzo passo falso di Udine, l’Inter si è avvicinata alla vetta, distante al momento soltanto due punti. Rimane vivo più che mai il derby scudetto con il Milan. Ne ha parlato anche Bobo Vieri, ospite di Rai Sport: “Sarà una bella lotta, ma dico Inter. Vedo un grande Milan al quale mancava qualcosa davanti e con Mandzukic ora ha rimediato. Ha perso pochissime partite e lotterà fino alla fine. Ibra a 39 anni fa ancora la differenza. E’ bello vedere che i vecchietti fanno bene. Giocatori come lui e Mandzukic fanno sempre bene ad una squadra, servono”.

A proposito di Udinese-Inter e sulle polemiche arbitrali, Bobo ha aggiunto: “Se si è arrabbiato anche Oriali è il colmo, non succede mai. Conte non è uno che sta tranquillo e zitto in panchina, aveva ragione sulla mancata espulsione, ma può succedere che un arbitro sbagli. Digiuno Lukaku-Lautaro? E’ difficile segnare tutte le domeniche. In sei anni all’Inter io a Udine ho vinto pochissime volte. Questi giocatori sono bravissimi e ci sta che qualche giornata non vadano a segno”.