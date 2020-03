Bojan: “Eriksen talento puro, deve ambientarsi. In Italia non è facile, ma farà bene”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Bojan Krkic ha parlato di Eriksen, suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Ajax. Queste le parole dell’ex attaccante di Roma e Milan:

A gennaio l’Inter ha preso Eriksen; se lo ricorda?

«Certo, anche se abbiamo giocato poco insieme. Io arrivai all’Ajax nel 2013 e poco dopo lui si trasferì al Tottenham. In Premier League, quand’ero allo Stoke City, ci ho giocato contro diverse volte. Parliamo di un talento puro, ma deve ambientarsi. In Italia non è facile, gli va data un po’ di pazienza. Sono convinto che farà molto bene».

Ha mai avuto altre occasioni di tornare in Italia?

«Sì. Dopo Milan e Roma, negli anni, ho ricevuto qualche proposta, ma non dico nulla».

Quindi non rifiuterebbe?

«L’Italia è una parte di me, ho passato due anni fantastici. Ora sono felice a Montreal e voglio concentrarmi su questa nuova avventura. Il campionato è fermo, stiamo a casa, non andiamo neanche ad allenarci. Qui hanno chiuso tutto subito. Stiamo vivendo tutti la stessa situazione, ma ci rialzeremo».