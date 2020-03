Eriksen posta la foto del suo allenamento: “Ora più che mai siamo una sola squadra”

Viveva in albergo mentre la sua famiglia era in Danimarca. Quando ha chiuso l’hotel che lo ospitava Christian Eriksen è stato accolto nelle camere della Pinetina. E lì, nel centro sportivo nerazzurro, sta trascorrendo il suo isolamento. Il giocatore danese ha postato le foto dell’allenamento quotidiano in un post su Instagram e ha anche condiviso un post della Nike nella quale si legge: “Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in tutto il mondo, ora è la tua occasione. Gioca in casa, gioca per il mondo”. E il danese ha scritto: “Ora più che mai siamo una sola squadra”. Tantissimi gli incoraggiamenti dei tifosi nerazzurri che sanno come vivere da soli in questo momento non sia facile per nessuno.