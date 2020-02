Prima gioia all’Inter per Eriksen. Rimorsi in casa Spurs: i tifosi del Tottenham piangono sui social

Il protagonista della vittoria dell’Inter in casa del Ludogorets per 2-0 è stato, senza dubbi, Christian Eriksen. Il danese è salito in cattedra nel secondo tempo, muovendosi con più libertà e ha fatto vedere tutte le sue qualità, messe in dubbio senza validi motivi negli ultimi giorni. Un gol e tante buone giocate, conferma (se ce ne fosse stato il bisogno) che l’Inter si è assicurata un talenti.

In casa nerazzurra gioiscono per la prestazione del nuovo arrivato e sperano che Conte gli dia maggiore spazio nelle prossime uscite e soprattutto lo metta in condizione di esprimersi al meglio. Sui social i suoi ex tifosi si disperano nel vederlo con la maglia dell’Inter:

RIMPIANTI – I rimpianti in casa Tottenham ci sono, soprattutto dopo la sconfitta rimediata dagli Spurs in casa con il Lipsia. A Mourinho avrebbe fatto comodo un giocatore con la sua qualità, ancor di più dopo gli infortuni di Son e Kane.