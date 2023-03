Bonan: “Inter in confusione, mi ha sorpreso in negativo. Lukaku e Lautaro…”

"Sono rimasto un po' sorpreso dalla prestazione dell'Inter di ieri sera. Un po' come quando esci dal cinema e ti chiedi se hai capito il film. Non ho capito la sceneggiatura, la partita si è complicata anche psicologicamente ed è stata male interpretata dall'Inter anche tatticamente e tecnicamente. Vedevo giocatori con posizioni sbagliate, un'Inter in confusione. L'unica azione in velocità è stata quella con conclusione di Barella, l'Inter per il resto è stata deficitaria in attacco. Non hanno reso Lautaro, Lukaku e quelli dalla panchina come Correa che non si è visto"