Inter, problema attacco. Ora tutti (Inzaghi compreso) si giocano la pelle col Benfica

La partita contro la Juventus ha messo ancora una volta in evidenza, in casa Inter, il problema attacco: un campanello d'allarme

La partita contro la Juventus ha messo ancora una volta in evidenza, in casa Inter, il problema attacco: pur creando, il reparto offensivo nerazzurro riesce di rado a concretizzare nelle ultime settimane. Un campanello d'allarme non da poco anche in vista della doppia sfida contro il Benfica in Champions League, dove tutto, allenatore compreso, si giocano il futuro: