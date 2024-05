"Quest'anno l'unico grosso intoppo è stata l'eliminazione precoce in Coppa Italia. In campionato è arrivato secondo, in Europa poteva fare qualcosina meglio. Per il resto credo che il ciclo sia terminato, ha fatto un bel lavoro, ha vinto uno Scudetto, ha fatto al di sopra di quello che gli era stato chiesto. Lascia una squadra seconda e se devi prendere uno al suo posto suo devi migliorare".

Lo Scudetto ha sopravvalutato Pioli?

"Non lo metto tra i primi 5 in Italia, ma ha fatto tanto con il Milan. E' sempre stato uno che ha fatto benissimo, lascia il Milan in seconda posizione poi, non ha fatto un campionato da buttare. Non lo reputo un allenatore da grandissima squadra ma ha fatto un buon lavoro al Milan".