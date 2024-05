Uno dei temi caldi in casa Inter, in attesa del CdA che definirà il nuovo organigramma dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree, è il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez . Gianluigi Longari, esperto di mercato, su Sportitalia.it ha fatto il punto della situazione:

"Si avvicina il momento della prima uscita ufficiale da proprietario dell’Inter per il fondo Oaktree, e le ore di vigilia sono agitate dalle prospettive future di Lautaro Martinez. Il capitano dei nerazzurri rappresenta il principale asset a livello tecnico della rosa che ha appena conquistato la seconda stella, ma le discussioni legate al suo rinnovo di contratto continuano a tenere banco nonostante l’ottimismo palesato dalla dirigenza in tutte le circostanze in cui se ne sia avuta l’opportunità. Di diverso avviso l’agente del capitano dei nerazzurri, Alejandro Camano, che da perfetto interprete del suo ruolo, ha da una parte manifestato la volontà congiunta di proseguire con i colori nerazzurri, ma dall’altra evidenziato tutte le condizioni necessarie affinché il desiderio di entrambe le parti si esaudisca"