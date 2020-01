Bonolis: “Conte, che lavoro. La Juve ha sfruttato i regali della Roma. L’Inter può farcela”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica “I Lunatici” di Rai Radio 2, Paolo Bonolis, conduttore e storico tifoso dell’Inter, ha commentato la prima parte di stagione della squadra di Antonio Conte, mostrandosi possibilista sulla vittoria del campionato:

“Abbiamo perso due punti contro la Roma, che a inizio partita ha fatto all’Inter gli stessi regali fatti alla Juventus. Solo che i bianconeri sono stati in grado di approfittarne, noi no. Poi c’è la Lazio, una bella piaga, che è una bella piaga. Gioca bene e le va tutto al meglio. La Juve ha una rosa pazzesca, alla fine le partite le risolve. Noi facciamo il nostro, Conte sta facendo un gran lavoro, se riusciamo a limitare gli infortuni e le squalifiche possiamo giocarcela. Con l’Atalanta l’abbiamo scampata. E’ un bel campionato, almeno non c’è una squadra con dieci punti di distacco dopo dieci partite“.

(Fonte: Rai Radio2)