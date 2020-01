Independent – Eriksen vota Inter e vuole Conte. Ma per il Tottenham l’offerta è “irrisoria”

Sono ore calde, caldissime per il possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Secondo quanto riportato in Inghilterra dall’Indipendent, sul centrocampista danese del Tottenham ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, disposto ad accontentare le richieste del club inglese, pari a 25 milioni di euro.

La destinazione parigina, però, non sembra scaldare più di tanto il giocatore, che da parte sua sarebbe ben lieto di trasferirsi in nerazzurro e di lavorare con Antonio Conte, in grado di dargli uno spazio da protagonista che al PSG non potrebbe trovare.

Resta da trovare, a questo punto, l’accordo fra i due club. Secondo la testata inglese, l’Inter avrebbe offerto al Tottenham per il cartellino di Eriksen, in scadenza a giugno, circa 8-10 milioni di euro. Una cifra definita “irrisoria” da alcune fonti interne agli Spurs. Ecco perché al momento, nonostante la volontà di Eriksen di vestire nerazzurro, il suo trasferimento a Milano non è ancora certo.

(Fonte: indipendent.co.uk)