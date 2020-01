Inter, bocciatura davvero netta. E c’è di più: il campo non c’entra. “Conte non ha proprio…”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata, in casa Inter, una bocciatura piuttosto netta nei confronti di Matias Vecino. Il motivo? Non per le prestazioni in campo, bensì per qualche comportamento non proprio piaciuto ad Antonio Conte. Scrive la rosea:

“L’uruguaiano è ormai fuori dal progetto Conte, molteplici i motivi di scontro con il tecnico, tra i due non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale. E qualche comportamento, nel corso della stagione, non è stato digerito“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)