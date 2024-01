Stefano Borghi, su DAZN, ha parlato della lotta scudetto e si è soffermato sulla pressione che la Juventus sta facendo sull'Inter di Inzaghi impegnata in questo momento sul fronte Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

«Credo che le due squadre stiano facendo ognuno il proprio percorso. Ma l'impressione è che l'Inter per il gioco che esprime, per i risultati che fa e la continua dimostrazione di forza che dà, avere i bianconeri sempre attaccati così, oltretutto dopo le critiche ricevute nella prima parte del campionato per il gioco espresso, sicuramente porti inquietudine. Fa pensare 'abbiamo fatto un campionato praticamente perfetto e non l'abbiamo ancora ammazzato'», ha sottolineato.