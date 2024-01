Allegri: “Scontro diretto con l’Inter? Pensiamo al Lecce, gare sono difficili”

Non è questione di essere grandi, o avere paura o questione di pressione. C'è da giocare una gara complicata contro il Lecce che ha giocato a San Siro e ha perso solo uno a zero, giocando una bella partita. A Roma lo stesso. Prendi pochi gol, viene da quattro risultati utili consecutivi in casa e bisogna fare attenzione sapendo che è una gara difficile. Vincere le partite non è semplice.