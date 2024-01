Inter, Marotta: “Allegri? Replicheremo al momento giusto. Rinnovo Lautaro? Zero problemi”

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni della Rai da Riad alla vigilia della finale di Supercoppa. Le sue parole sulla possibilità di arrivare a Fiorentina-Inter a -4 dalla Juve: "E' frutto di un calendario, avremo una giornata in meno: ci sta. L'ironia e le metafore si spendono, è il bello del calcio: l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori. In attesa del 4 febbraio, quando si giocherà il derby d'Italia. Battuta Allegri? Io sono per la buona fede, lui interpreta il suo ruolo nel suo contesto: probabilmente anche noi replicheremo al momento giusto.